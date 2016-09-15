مستشفى الأهلي - الأشعة تثبت سلامة حجازي.. وربيعة ينهي أوراق سفره لألمانيا

أثبتت الأشعة التي أجراها أحمد حجازي مدافع النادي الأهلي على قدمه في ألمانيا، سلامة اللاعب من الإصابة التي كان يعاني منها.

وأجرى حجازي أشعة على قدمه في ألمانيا، أثبتت تعافيه بشكل كبير من الإصابة بالمزق في العضلة الخلفية الذي كان يعاني منه خلال الفترة الماضية.

وسيكون اللاعب متاحا للمشاركة مع الأهلي فور عودته من ألمانيا، والمقررة في 20 سبتمبر الجاري.

مروان محسن من جانبه حصل على حقنة علاجية "BRB" أمس الأربعاء داخل المركز الطبي للدكتور الألماني ماير الذي يشرف على علاج اللاعب حاليا.

وقال خالد محمود طبيب النادي الأهلي في تصريحات للصحفيين أن اللاعب سوف يعود من ألمانيا أواخر الشهر الجاري، على أن يلتزم بعد عودته بأداء برنامج علاجي، مرجحًا أن تمتد فترة غيابه عن المشاركة في المباريات إلى ثلاثة أسابيع أو أقل وذلك وفقا للبرنامج العلاجي الذي يأتي به من ألمانيا والذي يحدد بدقة موعد شفائه وعودته للمشاركة في التدريبات والمباريات بصورة طبيعية.

خالد محمود أوضح أيضا موقف رامي ربيعة مدافع الفريق الذي لم يستطع السفر إلى ألمانيا بسبب أزمة في استخراج أوراق سفره.

وقال خالد محمود: "رامي ربيعة سيستخرج شهادة قيد خاصة به من الكلية التي يدرس بها يوم الأحد المقبل بعد انتهاء إجازة العيد".

وأضاف "بموجب تلك الشهادة، سيحق له السفر إلى ألمانيا يوم الإثنين المقبل من أجل الاطمئنان على نجاح جراحة الغضروف التي أجراها منذ ثلاثة أسابيع، وتحديد الموعد المناسب لعودته مرة أخرى إلى المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات".

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم السبت المقبل، في افتتاح مباريات الفريقين في بطولة الدوري.