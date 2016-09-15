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الأهلي يوضح موقفه من احتراف أحمد حمدي في سبورتنج براجا

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الأهلي يوضح موقفه من احتراف أحمد حمدي في سبورتنج براجا الأهلي يوضح موقفه من احتراف أحمد حمدي في سبورتنج براجا

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي موقف الفريق من احتراف أحمد حمدي في صفوف سبورتنج براجا.

وتلقى النادي الأهلي عرضا من نادي سبورتنج براجا البرتغالي لضم أحمد حمدي. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لمركز النادي الإعلامي: "أحمد حمدي غاب عن المران مساء أمس الأربعاء بسبب انتظامه في معسكر منتخب الشباب والذي سيتخلله مباراتين وديتين".

وأضاف "عقدنا جلسة مع وكيل اللاعب لمناقشة العرض المقدم من سبورتنج براجا، وطلبنا منه تحديد مدة الإعارة والمقابل المادي قبل إعطاء القرار النهائي بشأن احتراف اللاعب من عدمه".

عبد الحفيظ أتبع "أحمد حمدي سينتظم في تدريبات فريق 98 عقب عودته من معسكر منتخب الشباب، على أن ينضم لتدريبات الفريق الأول على فترات متباعدة، خلال الأوقات التي يحتاجه فيها الجهاز الفني".

يذكر أن سبورتنج براجا يقوده المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو والذي كان يتولى تدريب النادي الأهلي خلال الموسم الماضي وقرر تصعيد أحمد حمدي للفريق الأول.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم السبت المقبل، في افتتاح مباريات الفريقين في بطولة الدوري.

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