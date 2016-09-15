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فيلم في الجول - مدحت عبد الهادي يروي قصة هدف الترجي ولماذا ذهب للجماهير التونسية

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فيلم في الجول - مدحت عبد الهادي يروي قصة هدف الترجي ولماذا ذهب للجماهير التونسية فيلم في الجول - مدحت عبد الهادي يروي قصة هدف الترجي ولماذا ذهب للجماهير التونسية

"تعالوا نكسب إفريقيا" هتاف جمهور الزمالك قبل مواجهتي الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بحثا عن النجمة السادسة.. قصة اللقب الخامس يرويه نجوم القلعة البيضاء في فيلم FilGoal.com.

FilGoal.com يقدم فيلما وثائقيا جديدا، من إنتاج شركة 7 Sports Agency عن ليلة مثيرة توج بها الزمالك باللقب الخامس لدوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء، وأيضا الفوز على الوداد في كأس السوبر 3-1.

واحد من أشهر مشاهد البطولة للزمالك إن لم يكن الأشهر بلا شك، كان هدف مدحت عبد الهادي في الترجي التونسي والذي انتصر به الأبيض وصعد لنصف النهائي.

مدحت قلب الأسد بعد أن سجل الهدف خلع القميص ليكشف عن الإصابة بالكتف التي خاض بها المباراة.

ويحكي قلب الأسد في الفيلم كل ما يلي.

أزمة دفاعية

"قبل المباراة كانا حسام عبد المنعم وبشير التابعي موقوفين، محمد صديق تعرض للإصابة وكان هناك رضا سيكا الذي لا يشارك كثيرا".

"طبيب الفريق سألني هل تستطيع اللعب؟ قلت له نعم.. ثم ذهبت لطبيب أثق به وسألته هل سأتمكن من اللحاق بالمباراة.. كان رده هل تستطيع استرداد لياقتك في 5 أيام قلت له بالتأكيد".

"فقال لي سأضع لك شيئا يثبت الكتف وتستطيع اللعب، خلال المباراة لم يكن مطلوبا مني التقدم في الكرات الثابتة حتى لا أتعرض للإصابة وتحدث أزمة فلا يوجد بديل".

"تقدم بشكل تلقائي لأنني تعودت وسجلت الهدف".

الاحتفال

"البعض يظن أنني ذهبت للجهاز الفني لكن في الحقيقة ذهبت لجماهير الترجي ردا على ما حدث منهم تجاه الجماهير المصرية في تونس".

"ذهبت لأقول لهم أنتم هنا في ونحن متقدمين ومع ذلك لن يلمسكم أحد".

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فيديو اليوم السابع

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