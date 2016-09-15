حسام غالي: الأهلي لن يتأثر بالغيابات أمام الإسماعيلي

أكد حسام غالي قائد النادي الأهلي، أن الفريق لن يتأثر بالغيابات في صفوفهم أمام الإسماعيلي.

ويغيب الثنائي حسام غالي وأحمد فتحي عن مباراة الإسماعيلي بسبب الإيقاف، في حين يغيب مروان محسن وأحمد حجازي ورامي ربيعة بسبب الإصابة.

وقال حسام غالي في تصريحات لمركز النادي الإعلامي: "مباراة الإسماعيلي في افتتاح الدوري تضاعفت أهميتها باعتبارتها المباراة الأولى في مشوار الدوري، وأمام منافس قوي يؤدي كرة جميلة".

وأضاف "رغم طول مسابقة الدوري التي تمتد إلى 34 أسبوعًا إلا أن أول ثلاث مباريات أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب ووادي دجلة يعدون في غاية الأهمية وسيلعبون دورا كبيرا في انطلاقة الأهلي بشكل جيد خلال الموسم الجديد".

غالي أتبع "أثق في كل اللاعبين الحاليين للفريق، ومتأكد من قدرتهم على تعويض الغائبين عن المباراة المقبلة".

وأتم " الأهلي خاض معسكر قوي قبل الموسم الجديد مع قيادة فنية مميزة لحسام البدري وهو ما يجعل جميع اللاعبين مؤهلين لخوض بداية الدوري بشكل جيد بالإضافة إلى المنافسة على الفوز بجميع البطولات خلال الموسم الجديد".

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم السبت المقبل، في افتتاح مباريات الفريقين في بطولة الدوري.