تقرير #في_الدوري - شوقي غريب وحلم ابتعاد الإنتاج عن المركز السابع

كان الإنتاج الحربي أحد المنافسين على المراكز الأربعة الأولى في الدوري المصري خلال الموسم الماضي مع مدربه شوقي غريب، إلا أنه حقق الموسم السابع برصيد 52 نقطة بفارق 3 نقاط عن المصري الرابع.

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الموسم الماضي

سجل الإنتاج ضد الأربعة الكبار في الموسم الماضي كان متوسطا فقد حصد منهم 7 نقاط من أصل 24 نقطة، ولم يخسر سوى في 3 مباريات من أصل 8.

خسر ذهابا وإيابا من الأهلي بطل الدوري دون أن يسجل هدفا في شباكه، وضد الزمالك خسر مباراة وفاز مباراة، أما ضد سموحة فتعادل ذهابا وإيابا بنتيجة 1-1، وضد المصري تعادل ذهابا وإيابا بنتيجة 0-0.

الصفقات

ضم الإنتاج أوميد أوكري من إنبي مجانا، أحمد سعيد أوكا من مصر للمقاصة مجانا، أحمد خيري من مصر للمقاصة مجانا، إسلام رمضان من حرس الحدود مجانا، محمد طارق ظهير أيمن إعارة من بتروجيت وعبد اللطيف أبو بكر محور ارتكاز إعارة من مصر للمقاصة

الموسم المقبل.. عملا لم ينتهي بعد

حاول الإنتاج الحربي مع شوقي غريب خلال الموسم المنصرم أن ينهي الموسم ضمن الأربعة الكبار خاصة مع قوة الأسماء التي يمتلكها الفريق، هذا الموسم بكل تأكيد سيكون عليهم إنهاء مهمتهم بالتواجد ضمن الأربعة الكبار.

يعد المركز السابع هو أفضل ما وصل له الإنتاج الحربي، فبعد الوصول له في موسم 2009-2010 عقب تأهله للدوري الممتاز لأول مرة مع طارق يحيى قرر نفس الإنجاز مع شوقي غريب وكان منافسا قويا على المركز الرابع.

ومع بداية الموسم المقبل يبقى السؤال هل يسقط الإنتاج الحربي أم يتطور أكثر مع مدربه شوقي غريب؟

شوقي غريب

يقود الإنتاج الحربي منذ الموسم الماضي وقاده لتكرار إنجاز طارق يحيى ولكنه استمر للموسم المقبل عكس الأخير الذي رحل بعد موسم 2009-2010 لتدريب مصر للمقاصة.

وحاول المدرب خلال استعداداته للموسم الجديد أن يزيد من حالة الثقة بين اللاعبين والنادي وفي تصريحات خاصة لـFilGoal.com قال غريب إنه يخوض تجربة جديدة تحدث لأول مرة في العالم مع الإنتاج. (طالع التفاصيل)

ملعب الفريق

يخوض الإنتاج الحربي مبارياته على ملعب السلام الرياضي بالقاهرة ويتواجد في مدينة النهضة على طريق بلبيس الصحراوي ويتسع لأكثر من 30 ألف متفرج.

وكان من المفترض أن يواجه الإنتاج الحربي على ملعبه في أولى جولاته بالدوري المصري نظيره الزمالك، لكن لانشغال الأخير بمواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فقد تأجلت المباراة.

توقع FilGoal.com

سينافس الإنتاج على المراكز من السادس إلى التاسع.