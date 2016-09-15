تقرير #في_الدوري – الداخلية.. ' انسوا فريق عبد العال ' بهدف الخروج من منتصف الجدول

صار الداخلية ومدربه علاء عبد العال اسمين متلازمين في الدوري المصري، ولكن الأخير ذهب لإنبي في منتصف الموسم الماضي وللداخلية مدرب يخوض تجربته الأولى، ضياء عبد الصمد.

كان من المفترض أن يكون فاروق جعفر هو مدرب الفريق هذا الموسم، إلا أن "ملك النص" اعتذر لتؤول المهمة للمدرب العام السابق.

"طموحي أن أقدم موسم طيب في (سنة أولى مدير فني) وأعلم أن هناك ترقب كبير من مسؤولي النادي، لكني حذر وهذا أمر صحي ومنطقي، أنا أعمل مدير فني لأول مرة وأقدار المدربين مرتبطة بأقدام اللاعبين، أخشى على جهدي بكل تأكيد لكن سأبذل قصارى جهدي لكي أكون عند حسن ظن إدارة النادي التي منحتني الثقة، أطلب منهم فقط مساندتي وعدم الحكم في البداية، ففريق الداخلية الذي خاض الموسم الماضي صبروا عليه كثيرا حتى أصبح قوي بين فرق الدوري". هكذا قال ضياء عبد الصمد في حواره مع FilGoal.com قبل بداية الموسم.

ويؤكد "لا تنتظروا فريق الداخلية كما كان الموسم الماضي، لأن فريق عبد العال وصل لهذا المستوى بعد عدة مواسم وأنا الآن مع قوام جديد، نحتاج للصبر والدعم ولفترة كبيرة حتى يظهر التجانس على الفريق، فمعدل أعمار اللاعبين لا يتعدى الـ24 عاما".

هل تعلم أن الداخلية ضم 12 لاعبا ورحل عنه 18 لاعبا، بجانب عودة لاعبين معارين له.

أسماء مثل رشاد فاروق وعمرو مرعي وسيريل بايالا ورجب بكار وأحمد صديق وأحمد فوزي وأحمد قطاوي لن تراها في الفريق الموسم المقبل، ولكن سيكون هناك لاعبين مثل أحمد سمير فرج وإيهاب ريان وكريم الضوي والغاني بنجامين أتشيمبونج.

الموسم الماضي

مواسم الداخلية الماضية تميزت ببداية قوية وسقوط لنصف الجدول الثاني بعد ذلك، أفضل مركز للفريق في مشاركاته في الدوري كان في الموسم الماضي حيث أنهى المسابقة في المركز التاسع بـ47 نقطة.

الموسم الحالي

الداخلية يبدأ موسمه بمقابلة أسوان على أرض الأخير، وسيخوض مبارياته على استاد كلية الشرطة.

وبعد 3 جولات يقابل الأهلي، إذا الـ3 جولات الأولى ضد أسوان وبتروجيت والاتحاد السكندري ستحدد بشكل كبير موقف الداخلية "بفريقه الجديد" هذا الموسم.

توقع FilGoal.com

بفريق جديد تماما، لا يبدو الداخلية قادرا على عبور حاجز المركز العاشر، وقد ينهي بينه وبين المركز الخامس عشر.