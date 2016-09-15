كاردشيان تلتقط 6 آلاف سيلفي في 4 أيام

بعد أن عرفت بنجمة السيلفي الأولى عالمياً، صرحت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان Kim Kardashian بأنها التقطت 6 آلاف صورة سيلفي في إجازة مدتها 4 أيام.

وعلى ما يبدو، فإنّ النجمة البالغة من العمر 35 عاماً لم تتوقف عن التقاط صورالسيلفي خلال الإجازة التي أمضتها في المكسيك، إذ حققت رقماً قياسيّاً بالتقاط 6آلاف صورة سيلفي لنفسها خلال 4 أيام فقط.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنها التقطت هذا العدد بمعدل 1500 صورة يوميا، مع طفليها.

وقالت النجمة عن الرحلة أنها كانت رائعة، حيث أمضتها بأغلبها على شاطئ "بونتاميتا".

وفي سياق منفصل أعلنت كردشيان منذ أيام إضافتها عدة رموز جديدة لتطبيق Kimojis الخاص بها،الأول عبارة عن وجه كلينتون يبكي، والثاني يظهرترامب يبكي، والثالث يعود للرئيس الحالي باراك أوباما Barack Obama وهو يبكي.

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