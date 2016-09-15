صور.. استمرار أزمة تغريب أبناء سيناء فى تنسيق الدبلومات الفنية

هدد طلاب الدبلومات الفنية وأولياء أمورهم بشمال سيناء، الخميس، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم بالقاهرة، مطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير التعليم بالتدخل لحل أزمة تنسيق الدبلومات الفنية التى حرمت أبناء المحافظة من دخول كلية التجارة بجامعة العريش رغم حصول اكثر من 50 طالبًا وطالبة على مجموع 90%.

وأوضح أولياء الأمور، بحسب تصريحات لمراسل “ona”، أنه تم حرمان أبنائهم من دخول الكلية بعد ارتفاع نسبة قبولها إلى 91.5% وهى أعلى نسبة فى كليات التجارة على مستوى الجمهورية حيث تم قبول الطلاب فى كلية التجارة بجامعة القاهرة بمجموع 87% وباقى المحافظات وصلت الى 84%.

وقالت الطالبة شرين إبراهيم: “حصلنا على أعلى المجاميع فى دبلوم التجارة وتم قبولنا فى معاهد فى محافظات مختلفة نحن أبناء سيناء أولى فى دخول كلية التجارة بجامعة العريش نطالب المسئولين بتخفيض درجات قبول الطلاب بالكلية حتى نتمكن من التقديم، خاصة وأن أولياء أمورنا يرفضون سفرنا إلى خارج سيناء”.

فيما أضافت الطالبة تقى سعيد، أن الدولة مهتمة بالتنمية فى سيناء وقامت بإنشاء جامعة العريش وكلية التجارة بالجامعة ليتم حرماننا من دخولها بسبب ارتفاع نسبة القبول الى 91.5%، وهى نسبة ظالمة مقارنة بباقى المحافظات.

واستكملت تقى: “أنا من سكان مدينة العريش وغيرى الكثير تم قبولهم فى معاهد فى محافظات أسوان والاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ وعدم مراعاة التوزيع الجغرافى رغم أحقيتنا فى دخول كليات التجارة حتى لو فى محافظات اخرى مجموعنا يمكننا من دخولها إلا أنهم غربوا فى معاهد فى مختلف المحافظات”.

من جانبه، ناقش اللواء سيد حرحور محافظ شمال سيناء، والدكتور أشرف الشيحى، مشكلة التنسيق وارتفاع نسبة القبول بكلية التجارة جامعة العريش، وطالب المحافظ من الوزير تخفيض نسبة القبول أسوة بباقى محافظات الجمهورية”.