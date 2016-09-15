6 مشاكل صحية وراء شعورك المستمر بالتعب

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 6 مشاكل صحية قد تؤدى إلى الشعور بالتعب بشكل مستمر فى الحياة اليومية، والتى تتضمن الآتى:

1.الأنيميا:

من الأسباب الشائعة للتعب المستمر فقر الدم، وفى هذه الحالة تكون عدد خلايا الدم الحمراء قليل بسبب نقص الحديد.

2.فرط نشاط الغدة الدرقية:

وهو اضطراب هرمونى يكون به التمثيل الغذائى فى الجسم سريعا، مما يتسبب فى ضعف العضلات والشعور بالتعب.

3.مرض السكر:

هو اضطراب التمثيل الغذائى فى الجسم والتى لا تنتج ما يكفى من الأنسولين، مما يؤدى إلى عدد من الأعراض غير المرغوب فيها بما فى ذلك التعب والضعف.

4.الاكتئاب:

إذا كنت تشعر بالتعب طوال الوقت وتواجه تقلبات فى المزاج، فقد تكون تعانى من الاكتئاب ويتطلب الأمر المشورة الطبية.

5.التهاب المفاصل:

سبب آخر لشعورك الدائم بالتعب، وهو التهاب المفاصل وهى حالة تحدث فى كبار السن حيث تكون المفاصل والعضلات ملتهبة وتصبح قاسية، ومؤلمة مما ينتج عنها انخفاض فى المناعة.

6.التدخين:

هو سبب آخر يمكن أن يحفز الشعور بالتعب، على الرغم من أنه ليس اضطراب فى حد ذاته، يمكن أن يؤدى إلى تدهور الصحة وضرر خلايا الجسم، مما يسبب الشعور بالتعب.