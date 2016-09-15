6 مشاكل صحية وراء شعورك المستمر بالتعب

>كتبت آلاء الفقى
كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 6 مشاكل صحية قد تؤدى إلى الشعور بالتعب بشكل مستمر فى الحياة اليومية، والتى تتضمن الآتى:
1.الأنيميا:
من الأسباب الشائعة للتعب المستمر فقر الدم، وفى هذه الحالة تكون عدد خلايا الدم الحمراء قليل بسبب نقص الحديد.
2.فرط نشاط الغدة الدرقية:
وهو اضطراب هرمونى يكون به التمثيل الغذائى فى الجسم سريعا، مما يتسبب فى ضعف العضلات والشعور بالتعب.
3.مرض السكر:
هو اضطراب التمثيل الغذائى فى الجسم والتى لا تنتج ما يكفى من الأنسولين، مما يؤدى إلى عدد من الأعراض غير المرغوب فيها بما فى ذلك التعب والضعف.
4.الاكتئاب:
إذا كنت تشعر بالتعب طوال الوقت وتواجه تقلبات فى المزاج، فقد تكون تعانى من الاكتئاب ويتطلب الأمر المشورة الطبية.
5.التهاب المفاصل:
سبب آخر لشعورك الدائم بالتعب، وهو التهاب المفاصل وهى حالة تحدث فى كبار السن حيث تكون المفاصل والعضلات ملتهبة وتصبح قاسية، ومؤلمة مما ينتج عنها انخفاض فى المناعة.
6.التدخين:
هو سبب آخر يمكن أن يحفز الشعور بالتعب، على الرغم من أنه ليس اضطراب فى حد ذاته، يمكن أن يؤدى إلى تدهور الصحة وضرر خلايا الجسم، مما يسبب الشعور بالتعب.
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