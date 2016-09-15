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حظك اليوم برج الحوت .

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حظك اليوم برج الحوت . حظك اليوم برج الحوت .


توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: احذر هذا اليوم افتعال المشاكل مع الزملاء في العمل، الوقت غير ملائم لذلك إطلاقاً
عاطفياً: قد تطالك بعض الانتقادات بشأن العلاقة المتراخية، لكنها في الواقع موجهة إلى الشريك المقصّر تجاهك
صحياً: تقاوم كل المغريات التي قد تسيء إلى صحتك، وتتخلى عن عاداتك السابقة


ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

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