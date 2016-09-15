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سقوط عاطل بحوزته ٥٠٠٠ قرص مخدر وبندقيتين خرطوش ورأس تمثال أثرى بالمقطم

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سقوط عاطل بحوزته ٥٠٠٠ قرص مخدر وبندقيتين خرطوش ورأس تمثال أثرى بالمقطم سقوط عاطل بحوزته ٥٠٠٠ قرص مخدر وبندقيتين خرطوش ورأس تمثال أثرى بالمقطم

>كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المقطم، من القبض على "محمد ع ع" 28 سنة عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 3031 لسنة 2005م مدينة نصر أول "سرقة مسكن"، والمحكوم عليه فى 2 حكم حبس جزئى "ضرب" بإجمالى حبس شهر وأسبوع، لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته سلاح نارى أثناء تواجده بدائرة القسم، لمزاولة تجارته غير المشروعة.

ومن خلال إعداد الأكمنة، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته 2 سلاح نارى عبارة عن "2 بندقية خرطوش محلية الصنع عيار 12 مم، و8 طلقات من ذات العيار"، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 250 جراما، و5000 قرص مخدر، ورأس تمثال يشتبه فى أثريته.

وبمناقشته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة ورأس التمثال بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8947 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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