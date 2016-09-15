القبض على عاطل وراء سرقة سيارة ملاكى بمنطقة الأزبكية

تمكن رجال مباحث الأزبكية من كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة من أمام جريدة الجمهورية، والذى تبين أن عاطل وراء معافلة مالكها أثناء قيامه بشراء بعض المستلزمات تاركا بداخلها مفتاح السيارة، وفر هاربا حتى تم ضبطه وإعادة السيارة لمالكها.

تلقى المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من "جابر أ ه" 40 سنة سائق، باكتشافه سرقة السيارة رقم 32155 ماركة هيونداى فيرنا موديل 2007م "ملكه"، وهاتف محمول بداخله شريحه "برقم محدد" أثناء قيامه بشراء بعض المستلزمات من أمام مقر جريدة الجمهورية، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وأسفرت تحريات فريق البحث بقيادة العميد محمد الألفى رئيس مباحث قطاع الغرب، عن أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد ج ط" 21 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 5821 لسنة 2015 الأزبكية "سرقة".

وعلى الفور تمكن المقدم محمد رضا رئيس المباحث، ومعاونه النقيب محمد عبد الظاهر، من ضبط المتهم وبحوزته السيارة المستولى عليها، وبمناقشته اعترف بسرقة السيارة، وأضاف بأنه أثناء قيام المجنى عليه بشراء بعض المستلزمات تاركا السيارة بداخلها المفاتيح قام بسرقتها "بأسلوب المغافلة".

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13882 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.