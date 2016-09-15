صوفيا فيرغارا الممثلة الأعلى أجراً

تصدرت النجمة العالمية صوفيا فيرغارا Sofia Vergara لائحة مجلة فوربس الأمريكية المتخصصة في رصد ثروات نجوم التلفزيون، بوصفها النجمة الأعلى أجرا في الدراما الأمريكية لعام 2016.

وذكرت المجلة أنّ الممثلة تقاضت هذا العام نحو 43 مليون دولارأمريكي، كان مصدرها بالأغلب مسلسلها "Modern Family".

كما أشارت المجلة إلى أن دخل النجمة، البالغة من العمر 44 عاماً، قد تخطى دخل كلّ النجوم الرجال عبر الأعوام الماضية.

وقد حلت في المركزالثاني الممثلة كيلاي كوكوKaley Cuocoبدخل بلغ 24.5 مليون دولاد، فيما كانت المرتبة الثالثة من نصيب Mindy Kaling بدخل بلغ 15 مليون دولار.

جينيفر لورانس الممثلة الأعلى أجراً للعام الثاني على التوالي