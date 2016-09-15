بالفيديو: بيلا حديد تسقط أرضاً في عرض مايكل كورس

تعرضت عارضة الأزياء الشهيرة، الفلسطينية الأصل، بيلا حديد Bella Hadidإلى موقف محرج، خلال عرض مجموعة مايكل كورس Michael Korsفي أسبوع الموضة.

فخلال عرضها لتصميم مميز، مرتدية حذاء بكعب طوله 6 أنش، سقطت الشابة البالغة من العمر 19 عاماً أرضاً.

ولم تجذب سقطت بيلا عدسات الصحافة فقط، بل شملت الحضور بأسره، حيث صوبت عدسات الهواتف نحوها بشكل كبير.

وقد نشرت بعد ذلك بيلا حديد صورة على تطبيق "سناب شات" تظهر الأذى الذي تعرضت له في قدمها بعد السقطة.

الفيديو: