الصحة: مصرع 5 مواطنين واصابة 12 في حادثي سير صباح اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 5 مواطنين وإصابة 12 في حادثي سير نتيجة تصادم بين عدة سيارات صباح اليوم الخميس، أحدهم بطريق صلاح سالم أمام مسجد الشرطة بمحافظة القاهرة وأسفر عن 5 وفيات وإصابة واحدة، والثاني انقلاب اتوبيس بالطريق الزراعي أمام قرية ملاكي بمحافظة بني سويف وأسفر عن إصابة11 شخصًا.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف إلى أنه تم نقل حالات الوفيات جراء التصادم بطريق صلاح سالم إلى مشرحة زينهم، بينما تم نقل حالة الإصابة إلى مستشفى الحسين الجامعي، فيما تم نقل حالات الإصابة جراء انقلاب أتوبيس محافظة بني سويف إلى مستشفى الفشن المركزي، وذلك بمشاركة 11 سيارة اسعاف.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن إصابة تصادم طريق صلاح سالم يعاني من كسر بقاع الجمجمة، وتم نقله إلى مستشفى الحسين الجامعي أولاً ثم تم تحويله إلى مستشفى المعادي العسكري لخطورة حالته، وهو الآن بغرفة العمليات، بينما جميع حالات الإصابة بانقلاب الأتوبيس حالتهم مستقرة، وجميعهم يتلقون العلاج اللازم بالمستشفى.