لقاء سويدان تستأنف تصوير «يوم من الأيام» بعد العيد

تستأنف الفنانة لقاء سويدان تصوير مشاهدها في فيلم ومسلسل تشارك في بطولتهما عقب انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك.

وتعود الفنانة لقاء إلى بلاتوهات التصوير الأسبوع المقبل لتستأنف تصويرمشاهدها في فيلم “يوم من الأيام”، الذي تعود به للسينما بعد فترة غياب طويلة، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى اجتماعى علي مدار ساعتين بين القاهرة والمنصورة.

كما تستأنف لقاء تصوير مشاهدها في مسلسل “أولاد تسعة”،الذي يتعرض لحكايات وهموم خمس فتيات، المسلسل بطولة نيكول سابا، خالد سليم، بيومى فؤاد، سهر الصايغ،تأليف فداء الشندويلى،وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه فى 60 حلقة.

أ ش أ