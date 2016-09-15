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غدًا.. طقس معتدل شمالًا شديد الحرارة جنوبًا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

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غدًا.. طقس معتدل شمالًا شديد الحرارة جنوبًا والعظمى بالقاهرة 33 درجة غدًا.. طقس معتدل شمالًا شديد الحرارة جنوبًا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

ارشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري، والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتظهر السحب المنخفضة، والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على سيناء وعلى البحر الأحمر وخليج السويس والبحر الأبيض المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين الأبيض المتوسط، والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض محافظات، ومدن :  القاهرة  24 /33 – الإسكندرية25 /31 – بورسعيد 25 / 30 – الغردقة  26 /36 – شرم الشيخ 28 / 35 -أسوان  27 /40 – شلاتين 26 /38 – حلايب 28 /37 – نويبع  26 / 33 – السلوم  24 / 30.

أ ش أ

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