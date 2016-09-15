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وفد من الكنيسة الإنجيلية يتوجه لنيويورك لاستقبال «السيسى» بالأمم المتحدة

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وفد من الكنيسة الإنجيلية يتوجه لنيويورك لاستقبال «السيسى» بالأمم المتحدة وفد من الكنيسة الإنجيلية يتوجه لنيويورك لاستقبال «السيسى» بالأمم المتحدة

الرئيس-عبدالفتاح-

أعلنت الطائفة الإنجيلية فى ، عن سفر وفد من الكنيسة الانجيلية لاستقبال الرئيس السيسى بنيويورك، وذلك بالتنسيق مع الكنائس الإنجيلية بأمريكا، على أن يستقبل القساوسة الرئيس حين وصوله إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مطلع الأسبوع القادم، للمشاركة في فعاليات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيدًا منهم على دعم الدولة المصرية.

وقال  بيان  صحفى  صادر عن مكتب الإعلام بالطائفة الانجيلية بمصر، اليوم الخميس، أن رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر قد تواصلت مع العديد من القيادات الانجيلية الامريكية رفيعة المستوى، لدعم مصر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة.

وذكر البيان أيضا إلى أن القيادات المصرية للكنائس الإنجيلية في أمريكا طالبت أبناءها بدعم مصر والإلتفاف حول الرئيس السيسي ودعمهم له، وللإقتصاد المصري، ودعوة العالم كله لزيارة مصر والإستمتاع بآثارها الفرعونية والدينية ومزاراتها السياحية. كما طالبت أيضًا بتخصيص الأحد القادم للصلاة من أجل نجاح الزيارة، ودعم مصر في شتى المجالات.

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