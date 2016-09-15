وزير التموين يفتتح مطحن تابع لـ«القابضة للصناعات الغذائية» بعد تطويره

افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد علي الشيخ، الخميس، مطحن الهدى التابع لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد إعادة تطويره.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية – في بيان لها اليوم الخميس– أنه تم تطوير الماكينات والمبنى لزيادة القدرة الإنتاجية والتى ارتفعت لتصل 600 طن طحن يومي مقارنة بنحو 250 طن طحن في السابق.

وأوضح أن المطحن يخدم صومعتين تابعتين له بسعة تخزين تصل إلى ستة آلاف طن.

وافاد الوزير بان أعمال التطوير بدأت منذ عام 2015 نظرا لتهالك الماكينات وضعف قدرة الطحن. واوضح أن التطوير زاد من قدرة وإمكانيات المطحن على طحن كافة انواع الاستخراجات من 72_ 76_ 82 بالاضافة الى عمليات الغسيل والنظافة .

وأكد أن أعمال التطوير دفعت بالمطحن بالإضافة إلى كونه من أكبر المطاحن إنتاجية وقدرة على الطحن إلى أن يصبح من المصانع صديقة البيئة ما يجعله آمن على المنطقة المحيطة.

أ ش أ