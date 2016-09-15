أمن سوهاج يحرر طبيبة احتجزها زوجها بمسكنهما بعد "كهربة" الأبواب والشبابيك

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج برئاسة الرائد أحمد المراغى رئيس مباحث القسم من تحرير أسرة مكونة من طبيبة وأطفالها الثلاثة قام باحتجازهم الزوج، الذى يعمل طبيبًا بالمستشفى العام داخل الشقة الخاصة بهم، ووضع أسلاك كهربائية موصلة بـ"فيشة" على النوافذ والبلكونات لمنعهم من الخروج.

وبسؤال الزوجة عللت أن زوجها الطبيب يعانى من مرضى نفسى ورفض الاستمرار فى العلاج الفترة الأخيرة.

وكان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من مأمور قسم ثان سوهاج يفيد بتقدم أحد الأشخاص ببلاغ إلى القسم أفاد فيه احتجاز شقيقته وأبنائها الثلاثة من قبل زوجها داخل الشقة ومنعهم من الخروج بعد قيامه بكهربة الأبواب والنوافذ.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام، والرائد أحمد المراغى رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، وتبين من الفحص أن مقدم البلاغ "محمد . س.م . إ"، حيث أفاد فيه بقيام "أمجد .أ.ف" 50 سنة أخصائى بمستشفى سوهاج العام باحتجاز شقيقته "غادة. س. م .إ 40" سنة طبيبة بإدارة سوهاج الصحية وهى وأطفالها الثلاثة دخل مسكنهم بدائرة القسم.

وبالوصول إلى محل البلاغ رفض الطبيب فتح الباب أو الحديث مع ضباط وحدة مباحث قسم ثان، فتحرر محضرًا بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت استصدار أمر بضبط وإحضار وتفتيش مسكن وملحقات مسكن المشكو فى حقه وصولًا للزوجه والأولاد، وقد تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج من تنفيذ قرار النيابة العامة والدخول إلى الشقة وتحرير الأم وأبنائها الثلاثة وتهدئة روعهم، وبمعاينة الشقة تبين قيام الطبيب محل البلاغ بوضع سلسلة بها قفل تغلق باب الشقة الرئيسى من الداخل ووضع وصلة كهربائية موصلة بفيشة على النوافذ والبلكونات لمنعهم من الخروج أو الاستغاثة بأحد.

وبسؤال الزوجة وشقيقها مقدم البلاغ قررا أنه يعانى من مرض نفسى من سنوات، وممتنع عن أخذ الدواء مند فترة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة برقم 3069 إدارى القسم لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.