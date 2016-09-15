مدرب ليون: الفوز على دينامو يمنحنا الثقة للتعامل مع مجموعتنا

(إفي): أكد برونو جينيسيو، مدرب أوليمبيك ليون الفرنسي، اليوم أن الفوز الذي حققه الفريق على دينامو زغرب الكرواتي بثلاثية نظيفة في مستهل منافسات المجموعة الثامنة من دوري الأبطال الأوروبي، منح فريقه الثقة قبل مواجهة إشبيلية في 27 من الشهر الجاري.

وقال المدرب الفرنسي "حصد ثلاث نقاط قبل الذهاب إلى إشبيلية أمر جيد بكل تأكيد لأنه منافسنا الأبرز على التأهل لثمن النهائي" من البطولة، مضيفا أن تعادل إشبيلية مع يوفنتوس على أرض الأخير وبدون تلقي أهداف يعني أنه فريق "صلب".

وأبرز "كنا نعلم أننا في جميع الأحوال ضمن مجموعة صعبة للغاية".

وحول النتيجة الكبيرة التي تحققت الليلة بملعب الحديقة الأوليمبية في ليون، اعتبر جينيسيو أن كلمة السر كانت "التسجيل مبكرا".

وأوضح "أراحنا هدف توليسو (ق13) وأعطانا الثقة التي كنا بحاجة إليها كي نستعيد اللعب الجميل الذي افتقدناه خلال الأسابيع الأخيرة"، في إشارة إلى تدهور أداء الفريق بالدوري الفرنسي.

كان ليون قد خسر 2-4 أمام ديجون، ثم 1-3 أمام بوردو، لكنه يسعى الأحد المقبل للاستفاقة على حساب مارسيليا.