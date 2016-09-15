لاعب سبورتنج لشبونة: رغم الخسارة.. غادرنا مرفوعي الرأس

قال برونو سيزار لاعب وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي وصاحب هدف فريقه الوحيد في مرمى ريال مدريد الإسباني خلال المواجهة التي جمعت الفريقين وانتهت 1-2 لصالح الفريق الملكي، إنه وزملاءه كان بوسعهم الفوز بالمباراة وأنهم يرحلون "مرفوعي الرأس" رغم النتيجة.

وأوضح "نشعر بالحزن بكل تأكيد، لكننا جارينا فريقا بحجم ريال مدريد. كان بوسعنا الفوز وقد خسرنا، لكننا نرحل مرفوعي الرأس".

كان سيزار هو صاحب الهدف الذي تقدم به الفريق البرتغالي (ق47) وحتى قبل نهاية المباراة بدقيقتين قبل أن يعادل كريستيانو رونالدو النتيجة بهدف (ق88) ثم خطف ألبارو موراتا هدف الفوز للفريق الملكي (ق90+3).

وأبرز "كانت استراتيجيتنا فعالة حتى قبل النهاية بخمس أو ست دقائق. لعبنا بشكل جيد وأظهرنا ما نحن قادرون عليه".