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داني ألفيش: التعادل مخيب للآمال أمام إشبيلبة

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داني ألفيش: التعادل مخيب للآمال أمام إشبيلبة داني ألفيش: التعادل مخيب للآمال أمام إشبيلبة

(إفي): أكد داني ألفيش الظهير البرازيلي ليوفنتوس، أن فريقه الإيطالي الذي تعادل ليلة الأربعاء بدون أهداف أمام إشبيلية الإسباني في مستهل مشوارهما بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، صنع "الكثير من الفرص للتسجيل" لكنه أعرب عن أسفه لغياب التوفيق.

وصرح ألفيش في مقابلة مع قناة "بريميوم سبورت" الإيطالية "نحتاج لتسجيل أهدافا أكثر من المنافس من أجل الفوز، اليوم لم نكن محظوظين، سنحت لنا فرصا للفوز ولكن هذه هي الأجواء في تلك المنافسة، لا توجد أبدا أي مباراة سهلة".

وأضاف "ينبغي أن نكون أقوياء ذهنيا وأن نحظى بالثقة. علينا استغلال الفرص التي تتاح أمامنا رغم أنه ليس من السهل مطلقا الفوز بالمباريات".

وأقر لاعب برشلونة السابق بأن المباراة كانت "تنافسية" وأن "الأمور لا تسير دائما كما تريد" في المباريات.

وعن المنافس قال "إشبيلية أغلق المساحات في الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني صنعنا مزيدا من الفرص، المباراة كانت صعبة، بذلنا مجهودا كبيرا في الشوط الأول لأنهم كانوا منغلقين للخلف".

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