الفيفا بصدد إيقاف الاتحاد الجواتيمالي لكرة القدم

(إفي): أعلن مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الفيفا سيوقف خلال الساعات المقبلة الاتحاد الجواتيمالي للعبة، ما يعني حرمان المنتخبات الوطنية والأندية المحلية من المشاركة في البطولات الدولية.

وأكد السويسري بريمو كورفارو مبعوث الفيفا الليلة الماضية عقب الاجتماع مع مسئولي اللجنة الإدارية للاتحاد في جواتيمالا المشكلة من قبل الفيفا، أن الإخطار بهذا القرار سيصل خلال الساعات المقبلة لمكاتب الاتحاد الجواتيمالي، إلا أنه قد لا يتم تفعيله قبل انتهاء مشاركة البلد اللاتيني في بطولة كأس العالم لكرة الصالات المقامة حاليا في كولومبيا.

وكان الاتحاد الرياضي الذاتي في جواتيمالا قد قرر في الثامن الشهر الجاري إيقاف اللجنة التي شكلها الفيفا لإدارة شئون الاتحاد الجواتيمالي في يناير الماضي عقب فضيحة فساد الاتحاد الدولي المعروفة إعلاميا بـ"فيفا جيت" والقبض على الرئيس السابق لاتحاد البلد اللاتيني برايان خيمينيز.

وقرر الاتحاد الرياضي إيقاف اللجنة لمدة ستة أشهر بعد دعوى قدمها أربعة لاعبين بفريق أنتيجوا تم إيقافهم بسبب المنشطات.

وندد اللاعبون في الدعوى بالاجراءات التي اتخذتها اللجنة بتعيينها جهة تأديبية "غير قانونية" للتحقيق في القضية.

وقال كورفارو إن قرار الاتحاد الرياضي الذاتي يعد "تدخلا" غير مقبول في شئون الاتحاد الجواتيمالي.

ويعني قرار الفيفا حرمان المنتخب الوطني وناديي أنتيجوا وسوتشيتيبيكيز المشاركين في دوري أبطال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، من اللعب في منافسات دولية، كما أن الاتحاد الجواتيمالي لن يتلقى مساعدات من برامج الفيفا.

وستستمر منافسة الدوري المحلي، وفقا لمسئولة اللجنة المعنية بإدارة شئون الاتحاد الجواتيمالي، اديلا دي توريبيارتي التي وصفت الوضع بـ"المؤسف".