أهالى المنيا يطالبون وزير التعليم العالى بتشغيل المعاهد المعطلة منذ عامين

طالب أولياء الأمور بمحافظة المنيا وزير التعليم العالى بتشغيل المعاهد التعليمية التى تم إنشاؤها منذ عامين وتجهيزها للعمل، والتى مازالت متعطلة حتى الآن، حيث ناشدوا الوزير فى فاكسات إصدار قرار تشغيلها، حيث توفر على المواطنين الجهد والمال والأمان خاصة للطالبات.

زار اللواء عصام البديوى محافظ المنيا المنطقة الصناعية، ووقف أمام تلك الأبنية التعليمية وبدا عليه الدهشة من عدم تشغيلها إلى الآن، وأكد أنه سوف يرسل مذكرة إلى وزير التعليم العالى يطالبه فيه بإصدار القرار الخاص بالتشغيل، الأمر الذى سوف يساهم فى تنشيط المنطقة وتشغيلها، بالإضافة إلى تشغيل عمالة من أبناء المنيا.

قال المهندس مصطفى عبد الرشيد أحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية، إن زيارة اللواء عصام البديوى محافظ المنيا لمجمع المعاهد التعليمية هى الأولى منذ أن تم وضع حجر الأساس فى 2013 ، بسبب عرقلة عجلة الاستثمار فى المحافظة على يد مجموعة من أصحاب المصالح الشخصية، والتى كانت تحول بين الجهة التنفيذية والمستثمرين الجادين مما تسبب فى تعطيل مجموعة كبيرة من الاستثمارات داخل المنطقة الصناعية.

وأضاف أن زيارة المحافظ للمنطقة الصناعية ومحاولة الوقوف على مشاكل المستثمرين هى بارقة أمل فى المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة على يد المحافظ الجديد.

وأكد أن تلك المعاهد تم الانتهاء من تجهيزها منذ أكثر من عامين تقريبا، ولم يدرج حتى الآن، وتضم 3 معاهد عليا، للعلوم الإدارية، والهندسة، والعلوم الصحية، على مساحة 30 ألف متر، وبتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه، ويستوعب 2200 طالب للدفعة الواحدة، والذى يوفر 300 فرصة عمل مباشرة، والمنتهى إنشاؤه وتجهيزاته وكان العمل متوقفا به لمدة عامين، نظراً لوجود بعض الإجراءات والعقبات مع المنطقة الصناعية.

وأضاف المهندس أحمد سعد أحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية، أن الأمر لا يتوقف إلى حد المعاهد التى تكبد أصحابها مبالغ مالية طائلة لإنشائها، وإنما هناك مصانع أخرى متوقفة على جرة قلم فقط، إما متوقفة بسبب الكهرباء أو لإعطاء شارة البدء.

وأوضح سعد أن زيارة المحافظ للمنطقة الصناعية مؤشر جيد على خلق استثمار حقيقى بالمنيا، وتشغيل المصانع المتوقفة بدون أسباب، وأن المحافظين السابقين ساهموا فى هروب كثير من المستثمرين خارج المحافظة بسبب عرقلة المستثمر، وعدم تقديم التسهيلات اللازمة وأن أحد المصانع مثل مصنع الزيوت يحتاج فقط إلى قرار تشغيل، الأمر الذى سوف يوفر العديد من فرص العمل وفتح أفاق جديدة لمصانع عملاقة تدفع المستمرين الأجانب إلى أخذ الثقة فى الأمان الموجود بالمحافظة.

ومن ناحيته قال اللواء عصام بديوى محافظ المنيا، إن الحكومة ملتزمة بتقديم المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بإصدار التراخيص بهدف تقليل زمن إصدار هذه التراخيص والتيسير على المستثمرين.



>وأوضح حسين إبراهيم موظف، أن تشغيل المعاهد الموجودة بمدينة المنيا الجديدة سوف يساهم فى تخفيض النفقات على أولياء الأمور، كما أنه سيجعل الطالبات أكثر أمانا، حيث إن تلك المعاهد توجد داخل محافظة المنيا .

وأكد عماد عبد الحميد عامل، أن كثيرا من أولياء الأمور يرفضون ذهاب أبنائهم إلى المعاهد للمحافظات الأخرى، خاصة الفتيات، خوفا عليهم من التحرش أو من النفقات الطائلة "فى النهاية مافيش شغل".