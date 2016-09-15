رئيس "القابضة للمياه" يتابع إصلاح الخط الواصل إلى سيناء

قال عادل عبد المنعم مدير العلاقات العامة والإعلان بشركة مياه القناه، أن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى تابع أعمال الإصلاح التى تتم بخط المياه فى سيناء، وطالب بسرعة الإنجاز لعودة ضخ المياه بالكفاءة والجودة العالية.

وأشار عبد المنعم فى بيان صحفى اليوم الخميس، إلى أنه تم اتفاق مجموعة العمل التى ضمت كل من المهندس محمود طه رئيس شركة محافظات القناة، والمهندس حمدى شطا نائب رئيس قطاع التشغيل والصيانة بالقابضة، والمهندس محمد البيك رئيس مركز ومدينة العريش، والمهندس محمود عبد الحميد رئيس قطاع التشغيل والصيانة بمحافظات القناة، والمحاسب محمد شعبان رئيس القطاع المالى بشمال وجنوب سيناء، على إنهاء التجفيف السطحى والتجفيف الجوفى وعمل ستائر وإصلاح منطقة تسرب المياه، كما تم أيضًا متابعة سير العمل بمحطة التوطين.

وأضاف مدير عام العلاقات العامة والإعلام، أن العمل مستمر اليوم بحضور الاستشارى المشرف على الأعمال وتوفير المعدات اللازمة للأعمال رغم إجازة العيد لعودة الأمور إلى طبيعتها.