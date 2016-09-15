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ليبيا ترفع حالة “القوة القاهرة”عن موانئ شرق البلاد وتستأنف التصدير

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ليبيا ترفع حالة “القوة القاهرة”عن موانئ شرق البلاد وتستأنف التصدير ليبيا ترفع حالة “القوة القاهرة”عن موانئ شرق البلاد وتستأنف التصدير

حقول بترول في ليبيا – أرشيفية

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اليوم الخميس رفع حالة “القوة القاهرة” عن جميع موانئ الهلال النفطي، والتي سيطر عليها الجيش الوطني الليبي التابع لمجلس النواب بقيادة المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش .

وبحسب فرانس برس أوضحت المؤسسة خلال بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم إنها ستستأنف الصادرات على الفور من مينائي الزويتينة وراس لانوف، وستتواصل كما كانت سابقًا من ميناء البريقة، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة لها من قبل مجلس النواب والمجلس الرئاسي، وإنه كذلك سيتم استئناف التصدير من ميناء السدرة في أقرب وقت ممكن.”

وحالة “القوة القاهرة” هي الحماية التي يوفرها القانون ضد الالتزامات والمسؤولية القانونية الناشئة عن توقف أداء العقود نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

وأعلنت حالة “القوة القاهرة” على ميناءي السدرة ورأس لانوف في 14 كانون/الثاني 2014، وعلى ميناء الزويتينة في 3 تشرين الاول/نوفمبر 2015، بينما لم يتم اعلانها على ميناء البريقة.

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