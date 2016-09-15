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تدشين حملة «صيدلية» لتوفير العلاج لغير القادرين‎ بالوادي الجديد

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تدشين حملة «صيدلية» لتوفير العلاج لغير القادرين‎ بالوادي الجديد تدشين حملة «صيدلية» لتوفير العلاج لغير القادرين‎ بالوادي الجديد

أرشيفية

مراسل «ONA»:

بدأ شباب  الوادي الجديد، اليوم  الخميس، في تدشين حملة “صيدلية”؛ لتوفير العلاج للفقراء والمحتاجين وغير القادرين من المرضي من أبناء المحافظة، والذي يحتاجونه بشكل مستمر وليس في استطاعتهم الحصول عليه .

وقال ربيع بلال، منسق الحملة، من أبناء الواحات الخارجة، إنه عندما نشر الفكرة على صفحته الخاصة على موقع “فيس بوك”، لاقت استحسانا، وقبولا شديدا من جميع أفراد المجتمع، وخاصة أصحاب الصيدليات، الذين بادروا بتقديم خدماتهم وتقديم الأدوية اللازمة للمحتاجين .

وأضاف بلال، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك الكثير من المرضي من أبناء المحافظة ممن لا يستطيعون شراء الأدوية لأنها غالية الثمن، وهؤلاء لا يملكون قوت يومهم لذا فكرنا في تنفيذ هذه الحملة، وشاركني فيها العشرات من شباب المحافظة، لتحديد هذه الفئة المستحقة، ونوع العلاج الذي يحتاجونه.

وأشار إلى أن هناك فئة كبيرة من المرضي يعانون من أمراض مستعصية كالأورام وغيرها، والمنتشرة بكثافة داخل مجتمع الوادي الجديد، والتي تكلفهم آلاف الجنيهات شهريا، ولا يستطيعون وليس لديهم هذه الأموال لشراء الأدوية، لذا سوف نتواصل معهم ومع المتبرعين، لتوزيع الأدوية عليهم؛ للتخفيف من معاناتهم اليومية، وآلام المرض .

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