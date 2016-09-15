دي ميستورا: سوريا تعرقل توصيل المساعدات بموجب الاتفاق الأمريكي الروسي

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا يوم الخميس إن الحكومة السورية تعرقل توصيل مساعدات المنظمة الدولية التي كان من المفترض نقلها بسلاسة بموجب اتفاق أمريكي روسي للسلام.

وأضاف للصحفيين في جنيف “لدينا مشكلة. إن الحكومة – وأكرر الحكومة – كان من المتوقع أن تصدر خطابات تسهيل. إنها كلمة بيروقراطية قد تعني بالإنجليزية تصاريح أو أذون.”

وبحسب رويترز تابع دي مسيتورا “لم نتلق خطابات التسهيل هذه أي أننا لم نتلق التصريح النهائي للأمم المتحدة بالوصول بالفعل إلى هذه المناطق” التي تحتاج للمساعدة. وأضاف أن الأمر يتطلب إصدارها على الفور.