ضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة في حملة أمنية بالمنيا

مراسل «ONA»:

تمكنت حملة أمنية موسعة شنها ضباط مديرية أمن المنيا، الخميس، لضبط الأوضاع في الشارع، من تحرير 1359 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة وهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

تضمنت المخالفات ” 11 دراجة بخارية – 2 سيارة - 583 مخالفة دراجة بخارية – 763 مخالفة سيارات )، وفى إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطى سائقى الطرق السريعة للمخدرات أثناء القيادة ، تم فحص 13 عينة للسائقين، وأسفرت عن إيجابية 5 عينات لسائقين متعاطين وتم احتجازهم .

كان مدير أمن المنيا اللواء فيصل دويدار، تلقى إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الحملة من ضبط أسلحة آلية وخرطوش، وطلقات متنوعة غير مرخصة، تضمنت “5 بندقية آلية – 3 فرد محلى الصنع”، بحوزة 8 متهمين بالمنيا .

وتمكن رجال مكافحة المخدرات، من ضبط كل من “يحيي . م . إ 29 سنة عاطل ، ومقيم بندر المنيا، وبحوزته 7 لفافات ورقية لنبات اليانجو المخدر، تزن (5،) كيلو جرام 3، محمد . م . أ 29 سنة بائع متجول، والمقيم بندر المنيا ، وبحوزته 94 قرصا لعقار التامول المخدر، بقصد الإتجار .

كما تمكن رجال المباحث الجنائية ، من ضبط 4 متهمين هاربين من قضايا جنائية شملت ( قتل وسرقة – إتجار بالمخدرات – تعاطي مخدرات – سرقة بالإكراه ) ، وتمكن رجال تنفيذ الأحكام ، من تنفيذ 293 حكم قضائى ، شملت ( 2 جنايات – 132 حبس جزئى- 36 حبس مستأنف – 88 غرامات جزئية- 14 غرامات مستأنفه – 21 مخالفات – 5559 محصلات مالية ).