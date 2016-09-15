بالصور ..توزيع لحوم الأضاحي على مؤسسات رعاية الأيتام بالأقصر

مراسل «ONA»:

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، لحوم الأضاحي على عدد من مؤسسات رعاية الأيتام والجمعيات الخيرية بالمحافظة .

وقال أحمد عبيد الشاذلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، إن المديرية بالتنسيق مع مؤسسة الأورمان سلمت جمعية الشمس المشرقة لرعاية الأيتام لحوم عجل كامل فيما تم تسليم نصف عجل لمؤسستي الشبان المسلمين والشابات المسلمات .

وأضاف الشاذلي، في بيان صادر عن المديرية اليوم: “كما تم تسليم لحوم الأضاحي لجمعية البر والتقوي للتنمية بمنطقة العوامية وجمعية السيد علي القرافي بمنشاة العماري وجمعية تنمية المجتمع بالكرنك بهدف توصيل اللحوم لغير القادرين”.