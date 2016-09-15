القبض على شخص بالمعاش يزور المحررات الرسمية والمحاضر للمواطنين بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، من ضبط شخص بالمعاش يقوم بتزوير المحرارات والمحاضر الرسمية للجمهور.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد ضبط "متولى .ع" 66 سنة بالمعاش من أبوقرقاص، يقوم بتزوير المحررات والمحاضر الرسمية للجمهور متخذا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 2 طباعة ألوان وكيسة كمبيوتر وكمية من أغلفة علب الأدوية المقلدة و3 فلاشات، ومجموعة من الملصقات تستخدم فى اللصق على المبيعات وكمية من صور المحررات الرسمية والمحاضر الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، ومجموعة أدوات عبارة عن عدسة مكبرة مقص ورقى و2 كاتر وعلبة بداخلها مجموعة من شرائح زجاجية تستخدم فى تزوير الأختام.

وبمواجهة المتهم بما جاء بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، أقر بصحتها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7085 لسنة 2016 إدارى مركز أبوقرقاص، وجارى العرض على النيابة.