القبض على طالب قتل شابا بطلق نارى عن طريق الخطأ فى حفل زفاف بالشرقية

ألقى ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، اليوم الخميس، القبض على طالب جامعى متهم بقتل شاب بطلق نارى عن طريق الخطأ، فى حفل عرس أحد أصدقاءه بقرية كفر ميت سهيل، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بوصول "حسام أشرف إبراهيم" 22 سنة، مقيم السعديين، إلى مستشفي منيا القمح العام جثة هامدة، إثر إصابته بطلق نارى.

وتبين من التحقيقات التى باشرها النقيب محمد فؤاد معاون مباحث منيا القمح، أنه أثناء تواجد المجنى عليه فى حفل عرس لمجاملة أحد معارفه بكفر ميت سهيل، أمس الأربعاء، قام "أحمد ق ع" 23 سنة طالب بكلية الخدمة الاجتماعية، مقيم كفر ميت سهيل، بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش بحوزته، تسبب فى إصابة المجنى عليه بطريق الخطأ، وتوفى فى الحال، ولاذ المتهم بالفرار.

وتمكن النقيب محمد فؤاد، برئاسة الرائد أحمد حسن رئيس مباحث المركز، من ضبطه وعرضه على النيابة العامة، التى قررت حبسه على ذمة التحقيق.