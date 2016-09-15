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السعودية تسلم مجلس الأمن رسالة عن انتهاكات إيران للقرار الاممى بشأن اليمن

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السعودية تسلم مجلس الأمن رسالة عن انتهاكات إيران للقرار الاممى بشأن اليمن السعودية تسلم مجلس الأمن رسالة عن انتهاكات إيران للقرار الاممى بشأن اليمن

مجلس الأمن الدولي – أرشيفية

سلمت المملكة العربية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول انتهاكات وخروقات إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمتعلق باليمن, ومطالبة المجلس باتخاذ الإجراءات المناسبة لمطالبة إيران بأن تتوقف وتكف عن أي عمل غير مشروع في اليمن.

وأكدت المملكة من خلال الرسالة على حقها في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديدات من جانب ميليشيات الحوثي وصالح المدعومة والممولة من إيران.

تضمنت الرسالة احاطة المجلس بأن المملكة العربية السعودية هي ضحية للاستهداف العشوائي وغير المسؤول من جانب ميليشيا الحوثي المتمردة والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات بالصواريخ البالستية على الحدود السعودية وكذلك داخل حدود الأراضي السعودية والتي نتج عنها وفات المئات من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمدارس و المستشفيات.

وأكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أن هذه الهجمات قد شنت ضد عدد من المحافظات في المملكة العربية السعودية بما في ذلك نجران, وجازان, وعسير, مشيرا إلى أن أراضي المملكة تعرضت إلى ما يقارب من 30 هجوم بصواريخ بالستية.

واتهم المعلمى إيران بتزويد متمردي ميليشيا الحوثي بالأسلحة والذخائر وذلك في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015), مشيرا الى ان عدد من الدول الأعضاء والقوة البحرية المشتركة اعترضت في مناسبات متعددة الأسلحة الإيرانية غير المشروعة.

وأكد حق المملكة في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديدات من جانب ميليشيات الحوثي وصالح المدعومة والممولة من إيران, وكذلك حماية اليمن وشعبها والمنطقة بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتدعو المملكة مجلس الأمن لأن يتحمل مسؤوليته وأن يتخذ الإجراءات المناسبة والضرورية ضد مفسدي عملية الانتقال السياسي في اليمن.

أ ش أ

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