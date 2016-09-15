“الدفاع الروسية” تطلق بثا مباشرا لمراقبة الأوضاع في حلب السورية

أطلقت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس بثا مباشرا من خلال كاميرات تلفزيونية لمراقبة الوضع في مدينة “حلب” السورية عقب الهدنة التي تم التوصل إليها.

وذكرت الوزارة – في بيان أوردته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية – أنه من أجل ضمان الشفافية في تنفيذ الأطراف لوقف الأعمال العدائية على أراضي الجمهورية العربية السورية، ابتداء من 15 سبتمبر 2016، سينقل الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية الوضع في حلب من خلال كاميرات تلفزيونية تبث عبر الإنترنت.

وأوضح البيان أن البث سيكون عبر كاميرتين على الأرض، إحداهما في منطقة الخالدية والأخرى في منطقة تل جوكيكجي.

وأكدت الوزارة أنه سيتم زيادة عدد قنوات البث المباشر في سوريا مستقبلا لمراقبة الأوضاع في البلاد.

أ ش أ