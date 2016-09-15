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إرشادات تنظيف ألواح التقطيع بعيداً عن الجراثيم

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الخميس 15-09-2016 15:07

من الضروري العناية بنظافة ألواح التقطيع، بهدف تجنّب تلوّث الأطعمة ومنع انتشار البكتيريا الضارّة، من خلال النصائح المجرّبة الآتية:

| يُفضّل استخدام ألواح تقطيع منفصلة للحم والدواجن والخضراوات.
| يُنصح بفرك ألواح التقطيع بالماء الساخن وسائل الجلي، بعد كلّ استخدام.
| لا بدّ من تجفيفها بمناشف ورقية، بعيداً عن استعمال الفوط التي قد تنقل الجراثيم إليها.
| يجب تغيير ألواح التقطيع الخشب، بانتظام، لأنها يمكن أن تأوي الجراثيم الضارّة. كما يجب الامتناع عن وضعها في غسالة الأطباق، تلافياً لئلا تتعرّض للالتواء.
| يمكن مسح سطح هذه الألواح بالخلّ الأبيض لتعقيمها، فضلاً عن القليل من الليمون الحامض لمدّها برائحة منعشة.

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سيدتي