إرشادات تنظيف ألواح التقطيع بعيداً عن الجراثيم

من الضروري العناية بنظافة ألواح التقطيع، بهدف تجنّب تلوّث الأطعمة ومنع انتشار البكتيريا الضارّة، من خلال النصائح المجرّبة الآتية:

| يُفضّل استخدام ألواح تقطيع منفصلة للحم والدواجن والخضراوات.

| يُنصح بفرك ألواح التقطيع بالماء الساخن وسائل الجلي، بعد كلّ استخدام.

| لا بدّ من تجفيفها بمناشف ورقية، بعيداً عن استعمال الفوط التي قد تنقل الجراثيم إليها.

| يجب تغيير ألواح التقطيع الخشب، بانتظام، لأنها يمكن أن تأوي الجراثيم الضارّة. كما يجب الامتناع عن وضعها في غسالة الأطباق، تلافياً لئلا تتعرّض للالتواء.

| يمكن مسح سطح هذه الألواح بالخلّ الأبيض لتعقيمها، فضلاً عن القليل من الليمون الحامض لمدّها برائحة منعشة.