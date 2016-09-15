الولايات المتحدة تعتزم استقبال 110 آلاف لاجئ العام المقبل

كشف البيت الأبيض عن عزمه استقبال 110 آلاف لاجئ العام المقبل في وقت تشهد البلاد جدلا محتدما حول العدد الأفضل من المهاجرين الذين يمكن استيعابهم.

وقبل أسبوع على قمة تستضيفها الأمم المتحدة حول أزمة اللاجئين في العالم، صرح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست أن الهدف كان زيادة عدد اللاجئين الوافدين العام المقبل ب30%.

تشمل هذه الزيادة 40 ألف شخص من الشرق الأوسط من ضمنه سوريا وجنوب آسيا.

أسفر النزاع الجاري في سوريا منذ العام 2011 عن فرار نحو خمسة ملايين سوري من بلادهم ، وكانت الولايات المتحدة اعلنت التزامها استضافة 10 آلاف منهم هذا العام وهو موضوع أثار جدلًا حادًا في السباق الرئاسي هذا العام.

ومع ان الولايات المتحدة تعتزم زيادة عدد اللاجئين القادمين إلى أراضيها إلا أنها لن تتهاون في المسائل الأمنية ، حيث واوضح ارنست انه “لا بد ان نتذكر ان الاشخاص الذين سمح لهم بالقدوم الى الولايات المتحدة بموجب هذا البرنامج اخضعوا لتدابير تدقيق في خلفياتهم اكثر من اي شخص اخر اتى الى البلاد”.

واضاف الرئيس الامريكي باراك اوباما “انه يعطي الامن القومي الاولوية الاهم وهذا الامر يصح بالتاكيد في ما يتعلق بدرس طلبات لاجئين للقدوم الى الولايات المتحدة”.