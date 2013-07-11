الحلقة الأولى من "العراف" تنتهي دون ظهور عادل إمام

كتب : فاطمة النشابي منذ 12 دقيقة

بدأت أولى حلقات مسلسل "العراف" للفنان عادل إمام، بحالة من الصمت ظلت لقرابة "13 دقيقة".

استعرض المسلسل في بدايته على أنغام الموسيقي التصويرية عددًا من المشاهد المتناقضة بين حفل ضخم لمجموعة من رجال الأعمال في أحد الفيلات الخاصة وبين حالة الفقر التى يعيشها سكان أحد المناطق الفقيرة.

ظهر خلال الحلقة زكى فطين عبدالوهاب، والذي تحدث مع رجال الأعمال على ان الحقد هو الأمر الذي أصبح سائداً في المجتمع، وحسن منصور يسكن في أحد المناطق العشوائية والذي تعرض لأحد المواطنين داخل سيارته ليلا ليأخذ منهم بعض من الأموال، وانتهت الحلقة الأولى بدون ظهور نجم العمل عادل إمام.

المسلسل من إخراج رامي إمام، وتأليف يوسف المعاطي ويشارك فيه عدد من النجوم منهم طلعت زكريا، وحسين فهمي.