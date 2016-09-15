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«صحة أسوان»: صرف 3 ألاف علبة لبن أطفال مدعم خلال 15 يومًا

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«صحة أسوان»: صرف 3 ألاف علبة لبن أطفال مدعم خلال 15 يومًا «صحة أسوان»: صرف 3 ألاف علبة لبن أطفال مدعم خلال 15 يومًا

مديرية الشئون الصحية بأسوان .. أرشيفية

مراسل «ONA»:

قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه تم صرف 3111 علبة لبن أطفال مدعم بدءاً من أول سبتمبر الجارى حتى الآن، من خلال 25 مركز توزيع على مستوى المحافظة.

وأضاف حنفي، في تصريح صحفي اليوم، أنه خلال أيام عيد الأضحى المبارك تم صرف 168 علبة لبن أطفال مدعم، بواقع 19 علبة فى اليوم الأول، و58 علبة فى اليوم الثانى، و91 علبة فى اليوم الثالث، لافتا إلى أن اللبن المدعم يصرف بسعر 5 جنيهات للعلبة الحمراء و26 جنيها للعلبة الزرقاء.

وأوضح أنه متوفر في مديرية الصحة نحو 17 آلاف علبة لبن أطفال مدعم منهم 6 آلاف علبة من اللون الأحمر للأطفال أقل من 6 شهور و11 ألف للون الأزرق للأطفال أكثر من 6 شهور،مشيراً إلى التاكد أن جميع الحالات التى تصرف الألبان مستحقة عقب الكشف الطبى على الأم والطفل وأكتمال الأوراق المطلوبة وهى شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومى للأم والأب وقسيمة الزواج.

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