«الإسكان»: بدء سحب كراسات حجز 35 ألف قطعة أرض بالمدن الجديدة الأحد المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الأحد المقبل سيشهد بدء سحب كراسات الشروط والمواصفات، من فروع بنك التعمير والإسكان، والتقدم للحجز بالمرحلة التكميلية لـ34841 قطعة أرض بالإسكان الاجتماعى، وذلك حتى يوم الأربعاء 5 أكتوبر، للحاجزين بالمرحلة الأولى التى تم طرحها فى الفترة من 17/4/2016 وحتى 2/6/2016، والذين لم يوفقوا فى الحصول على قطعة أرض فى القرعة العلنية التى تم إجراؤها، مؤكداً سريان كافة الشروط الواردة بالإعلان السابق نشره عن حجز قطع أراضى المرحلة الأولى، والشروط الواردة بكراسة الشروط والمواصفات للمرحلة الأولى.

وقال المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس:” يشترط فيمن يتقدم للحجز بالمرحلة التكميلية، ما يلى: أن يكون من العملاء السابق لهم التقدم للحجز بنفس المدينة، خلال الفترة من 3/5/2016 وحتى 2/6/2016، وعدم حصوله على قطعة الأرض السابق التقدم للحجز عليها عن طريق القرعة العلنية التى تم إجراؤها فى الفترة من 17/7/2016 وحتى 11/8/2016، مع عدم سحب جدية الحجز السابق سداده، كما أنه لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة) التقدم لإبداء الرغبة فى الحجز لأكثر من قطعة أرض واحدة فى جميع المدن المعلن عنها.

وبشأن طريقة التقدم للحجز، أضاف المهندس السباعى، أنه يتم سحب كراسات الشروط والمواصفات، من جميع فروع بنك التعمير والإسكان، ويتم تقديم استمارات البيانات بعد استيفائها، وتحديد الرغبة فى قطعة الأرض، مرفقاً بها إيصال سداد جدية الحجز السابق سداده، وصورة بطاقة الرقم القومى، لدى فرع البنك السابق سداد جدية الحجز لديه، وذلك خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 بعد الظهر وحتى الساعة 5 مساءً، موضحاً أن المواقع والمخططات التفصيلية لقطع الأراضى، ومواصفاتها بكل مدينة، والمساحات، والأسعار، متاحة وموضحة بالتفصيل بكراسة الشروط والمواصفات.

وحول أسلوب التخصيص، أشار المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة إلى أنه سيتم إجراء قرعة يدوية علنية للمتقدمين بكل مدينة، لتحديد الفائزين، والتخصيص لهم، طبقاً لأعداد قطع الأراضى المعروضة، وطبقا لما هو موضح ببيان قطع الأراضى المتاحة بكراسة الشروط والمواصفات، وأعداد المتقدمين، وسيتم الإعلان لاحقاً عن موعد ومكان إجراء القرعة لكل مدينة، ويتم رد جدية الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية للمرحلة التكميلية، كما أن مناطق الأراضى ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg، مشدداً على أنه يحظر التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج فروع البنك.

وعن تفاصيل قطع أراضى الإسكان الاجتماعى، قال المهندس طارق السباعى: تم طرح 34841 قطعة أرض، موزعة كالتالى: 9415 قطعة بمدينة السادات، و17698 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و1999 قطعة بمدينة بدر، و382 قطعة بمدينة الصالحية الجديدة، و469 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و3013 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و325 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و1540 قطعة بمدينة قنا الجديدة.