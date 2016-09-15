تقرير #في_الدوري - طلائع الجيش وحلم تكرار إنجاز 2008

تواجد طلائع الجيش في الموسم الماضي بمنتصف الجدول، وتحديدا في المركز الـ12 بعيدا عن معركة الهبوط الصاخبة، لكن هل يستمر في وسط الجدول خلال الموسم المقبل؟

يقدم FilGoal.com سلسلة من التقارير لتقديم الـ18 فريق المشاركون في الدوري هذا الموسم تحت سلسلة #في_الدوري.

الموسم الماضي

حصد الجيش خلال الموسم المنصرم 41 نقطة ضمن بهم التواجد قرب منتصف الجدول وبعيدا عن معركة الهبوط الصاخبة التي راح ضحيتها اتحاد الشرطة وحرس الحدود وغزل المحلة.

لم يفز الجيش سوى على فريق واحد من الأربعة الكبار بالموسم الماضي وهو الزمالك وسجله كان متواضعا، إذ أنه خسر وتعادل مع الأهلي وفاز وخسر مع الزمالك وتعادل وخسر مع سموحة، وتعادل ذهابا وإيابا مع المصري.

حصد 7 نقاط من أصل 24 نقطة في 8 مباريات ضد الأربعة الكبار خلال الموسم المنصرم.

الصفقات

لم يضم الجيش سوى 5 صفقات هم:

محمود شكري (حارس مرمى) مجانا من بتروجيت

محمد أشرف (مهاجم) مجانا من المصري

رشاد فاروق (مدافع) مجانا من الداخلية

محمد جمال (صانع ألعاب) مجانا من الزمالك

عماد السيد (حارس مرمى) من إنبي

الموسم المقبل

أفضل مركز حققه طلائع الجيش عبر تاريخه القصير في الدوري المصري كان الرابع في موسمي 2006-2007 و2007-2008 لكنه أخفق فيما بعد في الحفاظ على تواجده ضمن الأربعة الكبار واكتفى بالتواجد في منتصف الجدول أو قربهم في المركز السابع على سبيل المثال لا الحصر.

ربما خسر الفريق جهود لاعبين متميزين مثل محمود حمدي الذي انتقل للزمالك وعرفة السيد الذي رحل إلى وادي دجلة وأحمد شديد قناوي الذي انتقل إلى أسوان، لكن الصفقات التي أبرمها تشي بأن الفريق يرغب على الأقل ألا يبتعد عن مكانته الحالية وربما يبحث عن فرصة للتواجد في المركز الرابع.

توقع FilGoal.com

سيتواجد في مراكز منتصف الجدول بين المركزين العاشر والخامس عشر.