مدير أمن أسوان: كاميرات مراقبة لتأمين الإستاد خلال مباريات اليوم

أكد اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، أنه سيتم الاستعانة بكاميرات المراقبة بإستاد أسوان لزيادة تأمين مباراتى "أسوان والداخلية" و"النصر للتعدين وإنبى" فى الدورى العام مساء اليوم.

وأضاف مدير أمن أسوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك خطة تأمين على أعلى مستوى، تم الإعداد لها مبكراً لتأمين أولى مباريات الدورى العام بإستاد أسوان، وذلك بعد رفع الإستاد على الطبيعة وتحديث إجراءات التأمين داخل وخارج الإستاد، بالإضافة إلى تعلية الأسوار فى بعض الأماكن من الإستاد، والاستعانة بكاميرات المراقبة.

وأوضح اللواء مجدى موسى، بأنه سيتم تسيير الحركة المرورية أمام البوابة الرئيسية للإستاد بطريق السادات، بشكل محكم، حتى لا يؤثر غلق الطريق على الحركة المرورية فى مدينة أسوان، ويؤدى إلى استياء المواطنين وزيادة العبء على حركة السيارات.

وأشار إلى أن مباراتى اليوم بدون جمهور، ولن يسمح بدخول الجماهير باستثناء المسموح لهم بالدخول من الفنيين بالإستاد والإعلاميين ونحو 25 فرداً لكل مجلس إدارة الأندية، لذلك ناشد المواطنين بمدينة أسوان عدم التزاحم أمام الإستاد بغرض الدخول، والاكتفاء بالمشاهدة عبر وسائل الإعلام التى ستبث المباراتين.