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مطار شرم الشيخ الدولى يستقبل 2736 سائحا على متن 38 رحلة دولية

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مطار شرم الشيخ الدولى يستقبل 2736 سائحا على متن 38 رحلة دولية مطار شرم الشيخ الدولى يستقبل 2736 سائحا على متن 38 رحلة دولية

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الخميس، 38 رحلة دولية على متنها 2736 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والأجانب، وغادر مطار شرم الشيخ 2949 سائحًا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

 

وأكد العميد عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، إن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ بلغت 50%، ودهب 67%، وطابا 34%، ونوبيع 28%، وسانت كاترين 20%، والنسبة العامة 49%.

 

وأضاف أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 18 رحلة دولية طيران على متنها 1281 سائحًا من مختلف الجنسيات، و20 رحلة داخلية على متنها 1455 سائحًا مصريًا بإجمالى 2736 سائحًا، وغادر مطار شرم الشيخ 38 رحلة على متنها 3949 سائحًا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

 

 
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