بث مباشر من حلب السورية بواسطة طائرة بدون طيار عقب وقف الأعمال العدائية

ينقل "اليوم السابع" بثًا مباشرًا من مدينة حلب السورية بواسطة طائرة بدون طيار عقب إعلان اتفاق وقف الأعمال العدائية فى سوريا، الذى بدأ عند غروب الشمس مساء الاثنين، بعد غارات مكثفة نهاية الأسبوع.

ومن المقرر أن تعقب الهدنة - التى تستمر 10 أيام - غارات أمريكية-روسية على مسلحى تنظيم داعش وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) المتشددين.

وأفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بأن الرئيس بشار الأسد رحب بالاتفاق، الذى توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا فى جنيف، بعد محادثات بينهما.

وتعهد الأسد الاثنين باستعادة كل الأراضى من أيدى جماعات المعارضة، قبل ساعات فقط من بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، الذى توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة.