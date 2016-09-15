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«القوى العاملة» تبحث مشاكل مستحقي المعاشات التقاعدية بالعراق

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«القوى العاملة» تبحث مشاكل مستحقي المعاشات التقاعدية بالعراق «القوى العاملة» تبحث مشاكل مستحقي المعاشات التقاعدية بالعراق

محمد سعفان وزير القوى العاملة – أرشيفية

تبحث وزارة القوى العاملة حل مشكلات ما يزيد عن 1044 من مستحقي المعاشات من المصريين العاملين في العراق مع وفد من العراقية يزور الأسبوع القادم.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن الوزارة ستستقبل أعتبارًا من الأحد المقبل ولمدة 5 أيام، وفدًا عراقيًا من هيئة التقاعد، ووزارة المالية ومسئولين عن ملفات أصحاب المعاشات التقاعدية، سواء كان معاش نتيجة لإنتهاء الخدمة أو العجز أو الوفاة ممن سبق لهم العمل بالقطاع الحكومي بالعراق، وتوقف تحويلها للبنوك المصرية والمتجمدة من عام 1991.

وأوضح أنه سيتم عقد لقاءات مع الوفد العراقي والمسئولين ببنك الرافدين لايجاد حل لمشاكل الصرف والمعاملات المالية للمواطنين المصريين ومن لهم استحقاقات في البنك، سواء كانوا يعملون في القطاع الحكومي العراقي، أو من لديهم مشاكل في استلام معاش القطاع الخاص.

ودعت الوزارة، المتضررين من أصحاب المعاشات التقاعدية للحضور لمقر الوزارة 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر، اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتي الخميس 22 سبتمبر علي أن يحضر المستحقين أنفسهم إذا كانوا على قيد الحياة او ورثتهم، ومعهم كافة المستندات الدالة على حقوقهم.

وحددت الوزارة مواعيد الحضور طبقا للحروف الأبجدية من أسمائهم مع ترتيب الأيام المتواجد فيها الوفد العراقي، حيث تم تحديد يوم الأحد المقبل للمتضررين من أصحاب المعاشات التقاعدية للحروف «أ ب ت ث ج ح خ»، والإثنين “د ذ ر ز س ش ص ض”، والثلاثاء “ط ظ ع غ ف ق”، والأربعاء للأسماء بحرف “م” فقط، والخميس لحروف “ك ل ن ه و ي
> “.

ومن المقرر أن يناقش الوفد العراقي المتضررين وفقا للمستندات الدالة علي حقوقهم سواء كانوا يعملون بالقطاع الحكومي، أو من لهم استحقاقات في بنك الرافدين بالقطاع الخاص.

أ ش أ

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