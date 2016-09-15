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مصدر عسكري سوري: المعارضة المسلحة لن تفصل نفسها عن «النصرة»

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مصدر عسكري سوري: المعارضة المسلحة لن تفصل نفسها عن «النصرة» مصدر عسكري سوري: المعارضة المسلحة لن تفصل نفسها عن «النصرة»

المعارضة السورية المسلحة

قال مصدر عسكري سوري يوم الخميس إن فصائل المعارضة لن تفصل نفسها فيما يبدو عن جماعة فتح الشام التي كانت تعرف من قبل باسم جبهة النصرة مثلما يقضي اتفاق أمريكي روسي.

ودعت الولايات المتحدة مقاتلي المعارضة الذين يحاربون تحت لواء الجيش السوري الحر إلى فصل أنفسهم عن الجماعة في إطار اتفاق مع روسيا يشمل وقفا لإطلاق النار بدأ يوم الاثنين.

وكانت جبهة النصرة هي جناح تنظيم القاعدة في سوريا إلى أن غيرت اسمها في يوليو تموز.

وبحسب رويترز قال المصدر “أعتقد أنهم يريدون تعطيل الطلب الأساسي من الدولة السورية أو القيادة السورية ومن الجانب الروسي بفصل جبهة النصرة عن باقي التنظيمات ويبدو أن هذا الموضوع لن يحصل… لا يرغبون بالفصل أساسا.”

 

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