إحباط هروب 242 شخصًا فى هجرة غير شرعية إلى إيطاليا بالبحيرة

ضبطت قوات حرس الحدود، 242 شخصا على مركب صيد أثناء رحلة هجرة غير شرعية بالبحر المتوسط أمام مركز إدكو بمحافظة البحيرة.

قال اللواء علاء الدين شوقي، مدير أمن البحيرة، إنه ورد محضر من مكتب مخابرات حرس الحدود بأبوقير يتضمن ضبط مركب الصيد المسماة «الحاج محمد أبو عماد»، المملوكة لـ «ح.م.غ»، صياد، ويقيم بكفر الشيخ، وطاقمها المكون من 5 أفراد، وهم «ع.ح .م»، 23 سنة، و«م.ش.أ»، 39 سنة، و«م.خ .أ»، 29 سنة، و«أ.خ.أ»، 16 سنة، و«م.ح.م»، 21 سنة، ويقيمون بالإسكندرية، وعلى متنها 242 شخصا في البحر المتوسط أمام سواحل مركز إدكو، أثناء القيام برحلة هجرة غير شرعية إلى دولة إيطاليا.

وأوضح «شوقي» في بيان صادر عن المديرية اليوم، الخميس، أن المقبوض عليهم ينتمون إلى 9 جنسيات، وهم 159 مصريًا، و57 سودانيًا، و6 إريتريين، و3 سوريين، و3 فلسطينيين، و2 صوماليين، و4 يحملون جنسية دولة جزر القمر، و4 غينيا، و4 تشاد.

واعترف المتهمون أن القائمين على تسفيرهم «أبو خالد»، و«خ .ع» مصريين الجنسية، و«آدم»، و«أبو عبدالله»، و«أ .ع»، و«سامي» سودانيين الجنسية، ولا يعلمون باقي أسمائهم، وذلك مقابل مبالغ مالية.