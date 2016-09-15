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ارتفاع اسعار النفط مع تراجع مخزونات الخام الأمريكي

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ارتفاع اسعار النفط مع تراجع مخزونات الخام الأمريكي ارتفاع اسعار النفط مع تراجع مخزونات الخام الأمريكي

نفط – أرشيفية

ارتفعت النفط اليوم الخميس، بعد تراجعها نحو 3 % في الجلسة السابقة مدعومة بانخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية.

وتراجعت مخزونات الخام بالولايات المتحدة 559 ألف برميل في الأسبوع المنتهي يوم 9 سبتمبر مخالفة بذلك التوقعات لزيادة قدرها 3.8 مليون برميل.

وبحسب رويترز فقد سجلت العقود الآجلة لخام برنت 46.05 دولار للبرميل مرتفعة 20 سنتا بما يعادل 0.4 % عن التسوية السابقة.

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ستة سنتات أو 0.1 % إلى 43.64 دولار للبرميل.

كانت أسعار الخام انخفضت نحو 3 % للجلسة الثانية على التوالي أمس الأربعاء إثر زيادة 4.6 مليون برميل في مخزونات نواتج التقطير الأمريكية.

والقفزة كانت الأكبر لأسبوع واحد منذ يناير وتصل بمخزونات نواتج التقطير إلى أعلى مستوى موسمي لها في 6 سنوات.

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