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الحلقة الأولى من مسلسل "روزنامة".. ترابط بين الأصدقاء ومساعدة طارق في تحقيق حلمه

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الحلقة الأولى من مسلسل "روزنامة".. ترابط بين الأصدقاء ومساعدة طارق في تحقيق حلمه الحلقة الأولى من مسلسل "روزنامة".. ترابط بين الأصدقاء ومساعدة طارق في تحقيق حلمه

كتب : روان مسعد منذ 3 دقائق

بدأت أحداث مسلسل "روزنامة" السوري بالتقاء مجموعة من الشباب أبطال المسلسل مكونة من 4 شباب وفتاتين في ساحة الجامعة وكان "طارق" الذي يقوم بدوره الفنان مؤيد خراط، أحد أفرد المجموعة، واضح من طريقة كلامه أنه كان كثيرا ما يفضح أصدقاءه بنشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

أثناء جلوسهم في ساحة الكلية مر عليهم بائع جرائد لكنهم رفضوا شرائها لأنها لا تعنيهم، ثم مر عليهم طلبة زملائهم رفضوا الصعود معهم للمحاضرة ما أثار حولهم الكثير من النقد، أما "تيم" والذي يقوم بدوره الفنان جهاد سعد أحد أفراد المجموعة فكان ممثلا يسعى للشهرة والتمثيل ويستجدى جمهورا ليمثل أمامه، ثم جاءته فرصة للتمثيل في مسلسل وأخذ أفراد المجموعة كلهم يساعدوه، ثم فوجئ بانه كان "مقلب" من طارق ولميس، وبعد علمه غضب بشدة فأصر كل أفراد المجموعة على مساعدته للوصول لحلم التمثيل. و"مايا" التي تقوم بدورها الفنانة لارا سعادة كانت تبحث عن عريس بشكل سريع حتى لا تحرمها والدتها من الذهاب للجامعة، و"لميس" التي تقوم بدرها الفنانة رنا كرم كانت لا تهتم بالزواج بل كل ما كانت تفكر فيه هو العيش بحرية.

يذكر أن المسلسل السوري من تألف سيف رضا حامد وإخراج وسيم السيد وإنتاج محمد ياسر الجندي.

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