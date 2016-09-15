«الصحة»: ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة لـ 36 حالة

أعلن الدكتورعلي حجازي، مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي، رئيس البعثة الطبية للحج ، استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، 58 الف و622 حالة مرضية، حتى صباح اليوم الخميس.

وأوضح حجازي، في بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم، أنه تم الكشف على كافة الحالات وصرف العلاج اللازم، ومن بينها 56 الف و587 حالة بمكة، و2035 في المدينة المنورة، بينما دخلت 335 حالة إلى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 313 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 22 حالة تتلقى العلاج وتحت الملاحظة.

وأشار إلى أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ34 حالة، من بينهم 32 بمستشفيات مكة المكرمة، وحالتين بالمدينة المنورة، فيما تم تسجيل 36 وفاة فقط حتى الآن.

فيما أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم، لافتا إلى استمرار فريق الوقائى بالمرورعلى العيادات والمستشفيات؛ لرصد أى حالات معدية أوغير معدية، وعقد ندوات تثقيفية وتوعوية؛ لرفع الوعى الصحى لدى الحجاج.

وأضاف مجاهد، أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة لاستقبال ضيوف الرحمن، لافتا إلى توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية.